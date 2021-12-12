Украина оказалась расходным материалом в играх России и США - СМИ

Украина оказалась расходным материалом в играх России и США - СМИ
Petro Poroshenko/www.globallookpress.com
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Теперь американцы думают, стоила ли игра свеч

Украинское государство оказалось лишь разменной монетой в геополитических играх Китая, Российской Федерации и Соединенных Штатов. Об этом заявил обозреватель Лучио Караччолло, назвавший Украину "пешкой" в противостоянии крупных держав.

Журналист считает, что семь лет назад Вашингтон сделал все для того, чтобы оттолкнуть Москву – последняя стала теснее сотрудничать с Пекином. Теперь Белому дому приходится пожинать все плоды неосторожной политики, которая началась с поддержки государственного переворота в Киеве.

Обозреватель считает, что в настоящее время американская администрация, скорее всего, задается вопросом: а стоила ли действительно Украина того, чтобы рушить расстановку сил на тот момент, и предприняли ли Соединенные Штаты тогда оптимальные меры для того, чтобы обеспечить для себя выгоду. 

В статье также говорится о том, что подконтрольный Североатлантическому альянсу или непосредственно Штатам Киев в орбите "европейской империи" представлял бы для России угрозу экзистенциального характера. Теперь Москве необходимо обеспечить максимальную защиту для российских рубежей, пишет La Stampa.

Автор считает, что победителем в недавнем разговоре президентов США и России оказался Путин – он выиграл для Кремля время для проведения региональных и геополитических маневров. Украина же, напротив, лишь отдалилась от ведущих членов НАТО, потому что первые европейские государства – Франция, ФРГ и Италия – выступили против подобного развития событий.

Напомним, по итогам онлайн-переговоров, состоявшихся между Путиным и Байденом, американский лидер пообещал обсудить с европейскими союзниками озабоченность Москвы по поводу продвижения НАТО на восток.

Источник: La Stampa ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

гость
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СПШ надеялись что укродурка станет надежным презервативом, а gandon возьми и порвись в самый неподходящий для пендостании момент! Теперь остается спустить это в унитаз, а для укробандеры это будет означать: good by пендосия оооооо!!!!, то место где не будем никогда!
Гость337882
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Гангрену обычно удаляют хирургическим путем.
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