Президенты намерены держать контакт и дальше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал некоторые новые детали переговоров лидеров россиян Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

Так, официальный представитель Кремля заявил, что повода для радости у Путина не было, так как ситуация сложилась очень серьезная. При этом президент РФ заверил главу Белого дома, что российские войска находятся на территории нашей страны и никому не угрожают.

Также Путин отметил в разговоре с Байденом, что хотел бы увидеться с ним лично, но говорить об оффлайн-встрече пока рано. Впрочем, после работы своих помощников президенты условились вновь пообщаться.

Песков опроверг данные о том, что Байден пугал Путина во время беседы. По его словам, разговор шел взаимоуважительно. Тон же был конкретным. При этом президент США отметил, что Россия будет экономически изолирована в случае нападения на Украину.

Песков также обратил внимание на то, что Байден проводил встречу с документами, призванными ему помочь в случае затруднения. Путин же обошелся без них, так как очень проинформирован по всем вопросам.

Также Песков высказался о том, что Запад грозит России санкциями в случае "вторжения" в Незалежную. По его словам, объявлять такие меры и не страдать самому невозможно.

Ранее Песков заявил, что слова Байдена о переброске войск США в Европу не снижают градус напряженности в отношениях двух стран.