Песков раскрыл новые детали переговоров Путина и Байдена

Песков раскрыл новые детали переговоров Путина и Байдена
Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президенты намерены держать контакт и дальше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал некоторые новые детали переговоров лидеров россиян Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. 

Так, официальный представитель Кремля заявил, что повода для радости у Путина не было, так как ситуация сложилась очень серьезная. При этом президент РФ заверил главу Белого дома, что российские войска находятся на территории нашей страны и никому не угрожают. 

Также Путин отметил в разговоре с Байденом, что хотел бы увидеться с ним лично, но говорить об оффлайн-встрече пока рано. Впрочем, после работы своих помощников президенты условились вновь пообщаться.

Песков опроверг данные о том, что Байден пугал Путина во время беседы. По его словам, разговор шел взаимоуважительно. Тон же был конкретным. При этом президент США отметил, что Россия будет экономически изолирована в случае нападения на Украину. 

Песков также обратил внимание на то, что Байден проводил встречу с документами, призванными ему помочь в случае затруднения. Путин же обошелся без них, так как очень проинформирован по всем вопросам. 

Также Песков высказался о том, что Запад грозит России санкциями в случае "вторжения" в Незалежную. По его словам, объявлять такие меры и не страдать самому невозможно. 

Ранее Песков заявил, что слова Байдена о переброске войск США в Европу не снижают градус напряженности в отношениях двух стран. 

Источник: Москва.Кремль.Путин
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость338382
Пожаловаться Ответить
Никто вашего залупутина не пугал. Его предупредили что в случае чего пусть пеняет на себя, козел
1
новости партнеров
По теме

Эксперт раскрыл итоги "самого худшего" сценария для "Газпрома" после претензий Польши

Аналитик оценил, скажется ли дело на сертификации "Северного потока-2"

После слов Пескова Греция осталась без скидок на газ

Представитель президента напомнил об исправном выполнении обязанностей по поставкам российской стороной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей