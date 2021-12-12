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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал некоторые новые детали переговоров лидеров россиян Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.
Так, официальный представитель Кремля заявил, что повода для радости у Путина не было, так как ситуация сложилась очень серьезная. При этом президент РФ заверил главу Белого дома, что российские войска находятся на территории нашей страны и никому не угрожают.
Также Путин отметил в разговоре с Байденом, что хотел бы увидеться с ним лично, но говорить об оффлайн-встрече пока рано. Впрочем, после работы своих помощников президенты условились вновь пообщаться.
Песков опроверг данные о том, что Байден пугал Путина во время беседы. По его словам, разговор шел взаимоуважительно. Тон же был конкретным. При этом президент США отметил, что Россия будет экономически изолирована в случае нападения на Украину.
Песков также обратил внимание на то, что Байден проводил встречу с документами, призванными ему помочь в случае затруднения. Путин же обошелся без них, так как очень проинформирован по всем вопросам.
Также Песков высказался о том, что Запад грозит России санкциями в случае "вторжения" в Незалежную. По его словам, объявлять такие меры и не страдать самому невозможно.
Ранее Песков заявил, что слова Байдена о переброске войск США в Европу не снижают градус напряженности в отношениях двух стран.
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