Эксперт предрекает четыре варианта развития событий на Украине в 2022 году

Экс-депутат Рады, ныне возглавляющий Украинский институт будущего, Вадим Денисенко озвучил свое видение будущего для страны и ее президента Владимира Зеленского.



Всего эксперт перечислил четыре сценария. При этом базовыми он назвал следующие: "молодой Лукашенко" или "война всех против всех".

Согласно первому варианту, по мнению Денисенко, положение дел на Украине за 2022 год ухудшится и в стране воцарится глубокий кризис. От Киева отвернутся все союзники, которые начнут решать его судьбу без участия украинских властей. Протестные настроения усилятся.

По второму сценарию, который эксперт назвал "война против всех", Незалежной придется согласиться на уступки по Донбассу. Политика официального Киева вызовет у граждан недовольство. При этом такой вариант представляется Денисенко весьма вероятным.

Третий сценарий: Зеленский начнет бороться с недовольными его политикой внутри Украины и попытается захватить контроль над силовым блоком. Если ему удастся победить, он "начнет переформатирование власти".

Четвертый вариант предполагает, что Зеленский пойдет по стопам Лукашенко и захочет создать образ "отца нации". Для этого понадобится какое-либо масштабное событие. Например, стихийное бедствие или какие-либо действия России, которые украинская сторона выставит как "агрессию". В этом случае Незалежная может получить больше поддержки у союзников.

Ранее Зеленский прокомментировал очередную провокацию украинского корабля близ Керченского пролива.