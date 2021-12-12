Прикрывающиеся "российской агрессией" США отказались от санкций против "Северного потока - 2"

Прикрывающиеся "российской агрессией" США отказались от санкций против "Северного потока - 2"
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Белый дом обеспечил себе информационную победу, считает политолог

Информационная истерия по поводу "нападения" российских войск на Украину – лишь удачное до некоторых пор прикрытие, которое позволило Соединенным Штатам сдать свои позиции в отношении "Северного потока – 2". Такое заявление сделал политолог Константин Бондаренко.

Эксперт считает, ссылаясь на "косвенные признаки", что Соединенные Штаты наконец-то достигли с Российской Федерацией договоренностей по поводу "Северного потока – 2". И нагнетание истерии с воплями "Путин нападет" оказались лишь запущенным в средства массовой информации прикрытием, чтобы Штаты вышли победителем из всей истории. В конце-концов, Белый дом не мог так просто заявить о своем отказе от давления на проект.

В любом случае, считает спикер, "Северный поток – 2" будет запущен.

Бондаренко также высказался по поводу ситуации в Донбассе – по мнению политолога, наиболее эффективны бы были прямые договоренности между Кремлем и Белым домом. Их влияние на положение действующей украинской администрации зависит от поведения самого Зеленского.

"Любой вопрос может быть как улучшен, так и ухудшен теми, кто отвечает за внутреннюю политику. Все зависит от того, как Зеленский сработает в информационной сфере", – высказался эксперт.

Ранее киевский политтехнолог Михаил Погребинский заявил, комментируя ситуацию на востоке Украины, что Москва должна провести переговоры по Донбассу не с Нуланд, представляющую госдепартамент США по политическим вопросам, а с самим Байденом – либо его непосресдветнным советником Джейком Салливаном.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Эксперт раскрыл итоги "самого худшего" сценария для "Газпрома" после претензий Польши

Аналитик оценил, скажется ли дело на сертификации "Северного потока-2"

После слов Пескова Греция осталась без скидок на газ

Представитель президента напомнил об исправном выполнении обязанностей по поставкам российской стороной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей