Возмущенные французы посоветовали G7 молчать после заявления о России

Возмущенные французы посоветовали G7 молчать после заявления о России
Фото: Thomas Koehler/PHOTOTHEK/www.globallookpress.com/
Европейцы встали на защиту Москвы

Французская авторитетнейшая газета Le Figaro опубликовала материал об итоговом заявлении "Большой семерки". Читатели издания пришли в ужас от слов семи ведущих стран мира.

В своем заявлении G7 пообещала РФ серьезные издержки в случае "нападения" на Украину. Французы же решили, что скоро формату "Большой семерки" придет конец. Ведь мир уже не нуждается ни в этой организации, ни в США. По мнению одного пользователя Сети, "они скоро развалятся из-за неуклонно снижающегося IQ". 

Другой француз напомнил странам G7, что они развязали не одну войну, так что им-то как раз стоит помолчать. Кое-кто обратил внимание на то, что Россия перемещает войска на своей территории и имеет на это полное право. 

По мнению пользователя под ником Lion1962, Россия всего лишь реагирует на провокационные действия других стран. Ja9978 согласился, указав, что Запад укрепляет свои военные силы у российских границ и при этом в чем-то еще обвиняет Москву. 

Французы, возмущенные заявлением G7, сошлись на том, что Североатлантический альянс сам давно перешел красные линии в отношениях с Россией.

Источник: Le Figaro ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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