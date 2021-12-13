"Кругосветные санкции": Лукашенко получил привет из Австралии

"Кругосветные санкции": Лукашенко получил привет из Австралии
Фото: president.gov.by
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Новый закон позволит Канберре оказать давление на Минск

Австралия может присоединиться к международным санкциям против режима Александра Лукашенко. Местная диаспора отправила белорусскому правителю "пламенный привет". Об этом заявил бывший министр культуры РБ Павел Латушко.

По словам политика, австралийские власти приняли закон о тематических санкциях при содействии представителей белорусского оппозиционного движения "Народное антикризисное управление", которое возглавляет сам Латушко. Он отметил, что новый документ позволит оказывать давление на физических и юридических лиц, обвиняемых в нарушении прав человека, а также принципов верховенства права.

К примеру, Канберра может ввести против Минска целевые экономические санкции, а также заморозить финансовые активы. Закон определяет право властей Австралии оперативно реагировать на "проблемы, вызывающие международную озабоченность".

"Это событие, которое, безусловно, усилит внешнее давление на режим Лукашенко и суммарный эффект от принимаемых против него санкций", – заявил Латушко.

Примечательно, что Белоруссия снабжает Австралию собственной продукцией. Лидер НАУ подчеркнул, что основу экспорта составляют калийные удобрения, доля которых достигает почти 90%. По его мнению, доходы от товарооборота идут напрямую на нужды режима Лукашенко.

Оппозиционер отметил, что НАУ и белорусская диаспора уже создали рабочую группу по подготовке санкционных списков и сбора необходимых доказательств для властей Австралии.

Кроме того, он обратил внимание, что вопрос о присоединении к глобальным санкциям также рассматривают Япония и Тайвань. Примечательно, что международное давление на Белоруссию уже оказывают США и члены Евросоюза. Латушко уверен, что рано или поздно "кругосветные санкции" доведут Лукашенко до международного трибунала.

Напомним, ранее экс-министр высмеял ответные санкции Белоруссии против западных стран. Он обвинил режим Лукашенко в потенциальной коррупции.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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