Лукашенко не пригласили на саммит Восточного партнерства

Президент Европейской комиссии Шарль Мишель провел очередную встречу с так называемыми демократическими силами Белоруссии. Дипломат обсудил проблемы республики с экс-кандидатом в президенты РБ Светланой Тихановской, а также с представителем Евросоюза по иностранным делам Жозепом Боррелем.

По данным RT, в минувшее воскресенье, 12 декабря, Мишель дал Тихановской гарантии поддержки и обещал продолжить усилия по недопущению нарушений прав и свобод граждан Белоруссии.

"Ваша борьба сопряжена с большим личным риском, и мы высоко оцениваем ваше мужество", -

заявил он на встрече с лидером оппозиции. Кроме того, политик рассказал ей о своей мечте относительно Белоруссии.

Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу главы ЕС, Мишель подчеркнул, что 15 декабря на саммите Восточного партнерства кресло главы РБ будет пустовать. Иными словами, Александр Лукашенко не получил приглашение приехать в Брюссель.

Дипломат отметил, что надеется уже через год увидеть на этом месте президента Белоруссии, который будет избран гражданами в рамках демократических процедур. Имел ли в виду Мишель конкретно Тихановскую, не уточняется.

К слову, раннее на встрече с оппозиционеркой президент Польши рассказал "белорусским братьям" о демократии. Анджей Дуда и Светлана Тихановская приняли совместное участие в саммите, организованном президентом США Джо Байденом. Лукашенко также не был приглашен на дистанционную встречу.