Мишель рассказал Тихановской о своей мечте относительно Белоруссии

Мишель рассказал Тихановской о своей мечте относительно Белоруссии
Светлана Тихановская. Фото: Mark Thomas / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Лукашенко не пригласили на саммит Восточного партнерства

Президент Европейской комиссии Шарль Мишель провел очередную встречу с так называемыми демократическими силами Белоруссии. Дипломат обсудил проблемы республики с экс-кандидатом в президенты РБ Светланой Тихановской, а также с представителем Евросоюза по иностранным делам Жозепом Боррелем.

По данным RT, в минувшее воскресенье, 12 декабря, Мишель дал Тихановской гарантии поддержки и обещал продолжить усилия по недопущению нарушений прав и свобод граждан Белоруссии. 

"Ваша борьба сопряжена с большим личным риском, и мы высоко оцениваем ваше мужество", - 

заявил он на встрече с лидером оппозиции. Кроме того, политик рассказал ей о своей мечте относительно Белоруссии. 

Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу главы ЕС, Мишель подчеркнул, что 15 декабря на саммите Восточного партнерства кресло главы РБ будет пустовать. Иными словами, Александр Лукашенко не получил приглашение приехать в Брюссель.

Дипломат отметил, что надеется уже через год увидеть на этом месте президента Белоруссии, который будет избран гражданами в рамках демократических процедур. Имел ли в виду Мишель конкретно Тихановскую, не уточняется. 

К слову, раннее на встрече с оппозиционеркой президент Польши рассказал "белорусским братьям" о демократии. Анджей Дуда и Светлана Тихановская приняли совместное участие в саммите, организованном президентом США Джо Байденом. Лукашенко также не был приглашен на дистанционную встречу.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость338583
Пожаловаться Ответить
Мечтайте... Лукашенко же реально рулит в Беларуси, хоть вы там все обмечтайтесь коричневым г*о*в*н*ом
1
новости партнеров
По теме

Развал "исторической России": Путин высказался о распаде Советского союза

25 миллионов русских оказались отрезаны от своей Родины, считает президент

После слов Пескова Греция осталась без скидок на газ

Представитель президента напомнил об исправном выполнении обязанностей по поставкам российской стороной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей