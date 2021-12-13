В США раскрыли угрозы для Украины после запуска "Северного потока-2"

В США раскрыли угрозы для Украины после запуска "Северного потока-2"
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
продолжениеSpiegel: Россия не собирается развязывать войну на Украине
Незалежная может остаться без транзита и реверса газа

Аналитики американского издания The National Interest оценили, какие риски для Украины несет запуск российского газопровода "Северный поток-2". Они уверены, что Москва может взять Киев в "энергетические тиски".

Эксперты отметили, что власти Украины сами провалили энергетическую политику, а сейчас вместо защиты национальных интересов занимаются политическими войнами, чем подрывают безопасность всего государства. В то же время, по их мнению, Незалежная может столкнуться с новыми проблемами.

Как только "Северный поток-2" будет полноценно введен в эксплуатацию Украина не только лишится статуса транзитной зоны, но и потеряет возможность импортировать голубое топлива из Европы с помощью реверса, так как ее собственная ГТС больше не будет задействована в экспорте российского газа.

К такому выводу пришли авторы статьи, сообщает "Общественная служба новостей". По мнению аналитиков, Россия будет контролировать транзит энергоресурсов таким образов, чтобы у соседей Незалежной не образовались издержки для продажи.

Кроме того, в статье говорится, что ни президент США Джо Байден, ни бывший канцлер Германии Ангела Меркель не препятствовали строительству "Северного потока-2". Для запуска российского газопровода осталось только получить разрешение немецкого регулятора.

Раннее стало известно, что в России нашли уловку для сертификации "Северного потока-2". 

Источник: The National Interest ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
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Хохлам надо забыть про Россию, тем паче про нефть и газ. Живите своей жизнью и никого не трогайте. Иначе пшеки и белорусы вам свиньячье рыло начистят, да и россияне в стороне не останутся)
Гость336087
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они сейчас словацкий газ типа получают, будут и дальше так же его качать. Вместо транзита Украина предлагет поставлять чистый водород. Значит из транзитёра станет поставщиком.
Осталось одно, перейти от слов к делу.
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