Spiegel: Россия не собирается развязывать войну на Украине

По мнению немецкого издания, россияне просто завидуют развитию Незалежной

Немецкий журнал Spiegel признал, что Российская Федерация не намерена развязывать войну на территории Украины. По мнению издания, цель России – заставить Запад пойти на политические уступки. Например, дать гарантии того, что Украина не станет членом НАТО и что западные системы вооружения не будут размещены на территории Незалежной.

Почему Москва решила поднять вопрос вступления Украины в НАТО именно сейчас, во время процедуры сертификации газопровода "Северный поток – 2", Spiegel не сообщает. Точно так же немецкое издание решило не упоминать, что активные взаимоотношения Украины и НАТО начались еще в 1992 году, когда Украина после получения независимости присоединилась к так называемому "Совету североатлантического сотрудничества".



Вместо этого немецкое издание сообщает, что никакие обещания о нерасширении НАТО на Восток Советскому Союзу не давались.

"Рассказы России о том, что НАТО своим расширением [на Восток] нарушила обещание, данное после воссоединения [ФРГ и ГДР], не соответствуют действительности: Михаил Горбачев сам подтвердил, что в ходе переговоров этот вопрос никогда не обсуждался".

Между тем, еще в июне текущего года официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала документальные свидетельства заверений западных политиков не расширять блок в восточном направлении: выдержку из телеграммы посольства США в Бонне госсекретарю Джеймсу Бейкеру, а также записи беседы госсекретаря Джеймса Бейкера и министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе.

Кроме того, в своем материале Spiegel сообщает, что украинское государство является "ключевым регионом в борьбе между авторитаризмом и демократией, что крайне раздражает Москву". По мнению еженедельника, руководство Российской Федерации и простые россияне просто завидуют "свободному развитию братского народа".

Примечательно, что немецкое издание не стало развивать тему достижений и экономических успехов Украины, а ранее и вовсе называло Украину "самой коррумпированной страной Европы", развитию которой мешают "жадность и эгоистический менталитет".