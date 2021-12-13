В Москве назвали условие военного ответа на действия НАТО

В Москве назвали условие военного ответа на действия НАТО
Фото: Sebastian Willnow / dpa / www.globallookpress.com
Россия больше не доверяет словам представителей Североатлантического альянса

США и НАТО предпринимают шаги, угрожающие безопасности России. Если они не остановятся или не дадут Москве юридических гарантий безопасности, конфронтация выйдет на новый уровень. Об этом предупредил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат пояснил, что сейчас наибольшую обеспокоенность Москвы вызывает готовность стран НАТО создавать и размещать у себя вооружения, ранее попадавшие под запрет Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

США вышли из этого соглашения в 2019 году в одностороннем порядке, в результате чего оно прекратило существование. Однако Россия до сих пор добровольно придерживается моратория, не нарушая рамки ДРСМД, и призывает к этому же США и НАТО. В противном случае РФ займется созданием таких вооружений, и это будет "новый виток конфронтации", передает РИА "Новости".

"Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим",

– прямо заявил Рябков. Он подчеркнул, что у Москвы больше нет доверия к НАТО, поэтому голословные заверения западных партнеров, что они не вынашивают антироссийских планов или что они не собираются делать ядерные ракеты, ее не устраивают.

"Мы много раз оказывались в ситуации, когда сегодня заявляется одно, послезавтра другое, еще через год – третье, и все это делается как ни в чем не бывало. И одна из причин, по которой Россия сейчас на самом высоком уровне требует юридических, правовых гарантий безопасности",

– пояснил дипломат. По его словам, Москва разочарована поведением европейских лидеров, которые слепо следуют "методичкам" из Вашингтона и ставят на кон безопасность всего континента.

Ранее американский эксперт заверил, что никаких гарантий Россия от США и НАТО не добьется. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

СШП
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Гость337925 это будет когда твое рыло с дуплом срастётся, эдакий бандеробесконечный дуплопятак будет.
Гость337836
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Гость337925
Когда же Америка приструнит Россию и силу применит
Когда она это сделает это будет ее последний день существования пиндос.
Гость337925
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Когда же Америка приструнит Россию и силу применит
Активистка феминистка
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Анал, орал и всё сразу! Группам скидка! Извращенцам и садистам скидка! Группам грязных извращенцев и садистов от 100 рыл бесплатно!!!!!!! Обслуживаю круглые сутки без обеда!!!! Для бандеров возможна оплата кизяками и портянками!!!!
Настоящий ОДЕССИТ
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Василь-Дуня решила выступить, а мозгов-то нет)
Активистка феминистка
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Стало совершенно очевидным, что Путин бздит, причём бздит Путин по-чёрному, мерзко и гадко, Президент США Джо Байден гнобит Путина, Байден давит Путина как глиста в шинели, Путин окончательно провонял своей вшивостью весь Кремль, дышать стало нечем – выноси всех святых, позорный КГБэшник Гундяев обгадил все церкви, приходы и монастыри, теперь вшивый Гундяев замахнулся на самое святое в россии – музеи и библиотеки, хитрый Гундяев гребёт всё что ни попадя своими грязными антихристными лапами <цензура> бес на сковородке,
Активистка феминистка
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теперь вшивый Гундяев замахнулся на самое святое в россии – музеи и библиотеки, хитрый Гундяев гребёт всё что ни попадя своими грязными антихристными лапами <цензура> бес на сковородке, сверкая своими злобными очами и изрыгая проклятия в сторону США и Германии за то, что они чинят всякие козни Путинскому Северному потоку-2, а Путин жаждет мести, потому что Крым уже стал не наш и Донбасс тоже стал не наш, Путин обильно усеивает золотыми ёршиками для унитазов всю россию, но почему-то с каждым днём становится только хуже – this is the topic.
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