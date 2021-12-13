Вакантная должность досталась министру образования РБ

Лидия Ермошина, которая 25 лет возглавляла Центральную комиссию Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов (ЦИК), отправлена в отставку. Президент РБ Александр Лукашенко уже нашел замену заслуженному юристу.

По данным издания "БелТА", пост главы ЦИК займет Игорь Карпенко. Для этого ему придется оставить занимаемое последние пять лет кресло министра образования. Чиновнику поручено подготовить республику к конституционному референдуму.

"Практически из огня да в полымя вам придется окунуться. Ну и в организационном плане, скорее всего, вы будете первым председателем ЦИК, который будет избираться Всебелорусским народным собранием, если народ поддержит конституцию",

– заявил Лукашенко на встрече с Карпенко. Глава государства также обратил внимание на опыт и богатый послужной список нового председателя ЦИК, который по итогам общенационального голосования должен будет также подготовить выборы президента и парламента.

Отметим, что Лидия Ермошина занимала свою должность с 1996 года. Зачастую она подвергалась критике со стороны оппозиции. Так, в августе прошлого года противники Лукашенко обвинили главу ЦИК в подтасовке результатов президентских выборов. Причины ее отставки не сообщаются.

Однако не только Ермошина лишилась своей должности. Сразу после назначения Карпенко на пост главы ЦИК там произошли кадровые перестановки. В комиссии появились пять новых членов.

Напомним, ранее президент ЕК объяснила, при каком условии Белоруссия может рассчитывать на экономическую поддержку от Евросоюза. Она призвала республику к демократическим преобразованиям.