Батька продолжает грозить Западу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил слова белорусского лидера Александра Лукашенко по поводу транзита голубого топлива. Работник администрации президента России подчеркнул: Москва рассчитывает, что никто не будет чинить ей препятствия в выполнении обязательств по газовым соглашениям.



Сегодня, 13 декабря, Лукашенко объявил, что готов пойти на крайние меры и оставить Европейский союз без голубого топлива. Батька подчеркнул, что не хотел бы использовать такие радикальные рычаги воздействия на западных партнеров, однако их агрессивные действия могут заставить Александра Григорьевича также заговорить на языке рестрикций.

Разумеется, действия белорусского лидера способны серьезно сказаться на поставках российских энергетических ресурсов. Впрочем, в Кремле пока достаточно сдержанно реагируют на угрозы практически загнанного в угол Лукашенко. Так, Песков подчеркнул, что Москва рассчитывает на разумность своих партнеров, а тем более такого близкого союзника, как Минск.

Для России большое значение имеет репутация надежного поставщика энергоресурсов, и наша страна не хотела бы подорвать свой имидж из-за действий отдельных участников сделки по транспортировке газа.

Впрочем, Александра Григорьевича тоже можно понять. В последнее время западные государства устроили настоящую травлю Батьки. Именно поэтому президент Белоруссии подчеркнул, что теперь уже не исключает самый радикальный ответ на недружественные действия западных партнеров.

Отметим, недавно стало известно, что даже Австралия изъявила желание присоединиться к международным санкционным ограничениям против белорусского главнокомандующего.