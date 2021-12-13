В Германии пояснили претензии к "Северному потоку-2"

В Германии пояснили претензии к "Северному потоку-2"
Фото: Jens Büttner / ZB / www.globallookpress.com
Без исполнения предписаний немецкого регулятора сертификация не будет продолжена

Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уточнила, что имела в виду, когда говорила о несоответствии "Северного потока-2" европейскому регламенту.

Накануне Бербок в эфире телеканала ZDF заявила, что процесс сертификации "СП-2" приостановлен, потому что "несоответствующий нормам ЕС" газопровод "нельзя одобрить". В понедельник, 13 декабря, журналисты попросили пояснений у главы немецкой дипломатии, прибывшей на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе.

"Есть четкие требования европейского энергетического права в вопросе анбандлинга и по другим вопросам",

– сказала Бербок. Именно поэтому Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации "Северного потока-2", пояснила дипломат, уточнив, что регулятор признал проект не соответствующим правилам "еще несколько дней назад", передает РИА "Новости".

Согласно нормам третьего энергопакета ЕС, быть оператором газопровода и поставщиком газа не может одно юрлицо. На это указывали ранее и другие официальные лица ФРГ. Еще один момент: одна компания-поставщик может задействовать не более 50% мощности экспортной трубы. Решение этого вопроса в России уже предложили.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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Жорж Помпеду
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Ну и пущай мерзнут. Если Россия перекроет кран 100% ЧТО ПО ДРУГОМУ ЗАПОЮТ!
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