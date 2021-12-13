Эксперт не исключил сценарий разложения и западной демократии

Процесс распада Советского Союза еще не завершен до конца, как и дезинтеграция на всем пространстве бывшего СССР. К такому выводу пришел британский политолог, эксперт клуба "Валдай" Анатоль Ливен.

Он отметил, что любые империи всегда проходят длительный путь распада, который неизбежно сопровождают конфликты и хаос. При этом, считает аналитик, роспуск СССР стал на его удивление весьма мирным. По мнению британца, в недалеком будущем весь мир будет выглядеть иначе.

"Нам еще предстоит увидеть, что произойдет в Соединенных Штатах и во Франции. Вполне возможно, что со временем Запад многое утратит. Существует вероятность дальнейшего распада западной демократии", – сказал изданию "Лента.ру" Ливен.

По его словам, в будущем страны сделают акцент на таком политическом устройстве, какой присущ России и, в некотором смысле, Китаю – порядок, авторитет и солидарность.

"Потому что те катастрофические явления, с которыми столкнется человечество, заставят переосмыслить сам подход к власти", – резюмировал эксперт.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что распад СССР лично для него стал большой трагедией. Глава государства уверен, что такие же чувства испытала основная часть населения Советского Союза. Распад СССР оказался "распадом исторической России", подчеркнул лидер нации.



Ранее Ливен в публикации для американского издания The Nation дал прогноз на возможное противостояние между Киевом и Москвой. Он назвал украинский кризис серьезной проблемой для мирового сообщества. И если Россия решится на более активные действия в стремлении покончить с конфликтом в Донбассе, то США и их союзники по НАТО обязательно дадут ответ. Последствия прямого столкновения держав могут стать катастрофическими.

