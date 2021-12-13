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Евросоюз ввел санкции в отношении восьми физических и трех юридических лиц из России за деятельность в Сирии, Ливии и на Украине. Об этом
говорится в официальном
журнале ЕС в понедельник, 13 декабря.
В частности, под европейскую дубину угодили российские энергетические компании "Евро полис", "Велада", "Меркурий", работающие в нефтегазовом секторе САР.
Отмечается, что
ООО "Евро полис" считается частной компанией, связанной с ЧВК "Вагнер". По данным Брюсселя, она используется якобы в качестве прикрытия для вагнеровцев в
Сирии.
""Евро полис" подписал ряд контрактов с сирийским режимом через госкомпанию General Petroleum Corp., в соответствии с которыми он получает 25% доходов от добычи нефти и газа на месторождениях, захваченных группа Вагнера. Таким образом, он извлекает выгоду из сирийского режима или поддерживает его", – подчеркивается в документе.
Что касается других двух российский компаний, то им также вменяется в вину поддержка "режима" в САР путем трудовой деятельности в нефтегазовой сфере Арабской Республики.
Кроме того Евросоюз решил наказать и сам ЧВК "Вагнер", а также предполагаемого основателя группы Дмитрия Уткина, представителей командования Валерия Захарова, Александра Кузнецова, Валерия Трошева, Андрея Богатова и "наемников" Станислава Дычко, Дениса Харитонова, Сергея Щербакова.
Часть из этих россиян обвинили в участии в военных действиях на Украине, в Сирии, Ливии и других странах.
По информации ЕС, вагнеровцы действуют на местах через создание местных компаний и при поддержке местных властей.
"Группа Вагнера несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в Сирии, Ливии, ЦАР, Судане, Мозамбике и на Украине, в том числе в пытках, внесудебных и произвольных казнях и убийствах", – следует из документа.
Напомним, в середине ноября этого года
издание The Insider совместно с Bellingcat (внесены в РФ в список
иноагентов) обнародовали
расследование о подготовке украинской разведкой спецоперации по
задержанию бойцов ЧВК Вагнера, воевавших в Донбассе на стороне
ополченцев.
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