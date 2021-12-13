В Незалежной упрекнули РФ в том, что она никак не может предоставить данные о стоимости той части долгов, которые обязана выплатить украинская сторона

Киев считает необоснованным обвинение президента РФ Владимира Путина в адрес Незалежной в том, что украинские власти не выполнили обязательства по передаче Москве зарубежных активов СССР. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Накануне российский лидер в фильме "Россия. Новейшая история", вышедшем в эфире одного из федеральных каналов, рассказал о том, что соборная до сих пор не передала РФ заграничное имущество, оставшееся от Советского Союза, несмотря на оплату Москвой всех внешних долгов СССР. Представитель киевского режима назвал утверждения Владимира Владимировича манипуляцией фактами.

Николенко отметил, что раздел советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему госдолгу и активам СССР от 1991 года. Согласно данному документу, доля Незалежной в общей сумме долга и активов Советского Союза составляет 16,37%.

Спикер напомнил, что в 1994-ом Москва и Киев подписали соглашение о нулевом варианте, по которому украинские власти должны были передать РФ свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Верховная рада по настоящий момент времени не может ратифицировать этот документ, т.к. российская сторона все еще не предоставила информацию о стоимости активов Украины, которые должны быть переданы Москве.

"Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, вести речь о невыполнении каких-то обязательств без надлежащего правового процесса представляется необоснованным", – резюмировал пан Николенко.

Добавим, в фильме Путин также объявил, что распад Советского Союза оказался лично для него настоящей трагедией. По мнению главы государства, ровно такие же чувства испытывала основная часть населения бывших республик СССР.

