Бывший посол Республики во Франции может сесть на 10 лет

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении бывшего дипломата, сбежавшего из страны Павла Латушко.

Оппозиционному политику вменяют статью о "Превышение власти или служебных полномочий", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы, сообщает телеграм-канал "Sputnik Беларусь".



После президентских выборов в 2020 году Латушко стал активным участником протестного движения против действующей власти. Он вошел в состав так называемого Координационного совета смене руководства Республики, а в сентябре того же года стало известно о его бегстве из страны.

Ранее в октябре 2021 г. СК Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и Павла Латушко по обвинению в самовольном присвоение звания или власти должностного лица.

