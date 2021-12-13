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Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении бывшего дипломата, сбежавшего из страны Павла Латушко.
Оппозиционному политику вменяют статью о "Превышение власти или служебных полномочий", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы, сообщает телеграм-канал "Sputnik Беларусь".
После президентских выборов в 2020 году Латушко стал активным участником протестного движения против действующей власти. Он вошел в состав так называемого Координационного совета смене руководства Республики, а в сентябре того же года стало известно о его бегстве из страны.
Ранее в октябре 2021 г.
СК Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и
Павла Латушко по обвинению в самовольном присвоение звания или власти
должностного лица.
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