Немецкие "заленые" стали инструментом США и Польши в борьбе с Россией - Рар

Немецкие "заленые" стали инструментом США и Польши в борьбе с Россией - Рар
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Москве посоветовали вести диалог напрямую с политическими силами и бизнес-сообществом Германии

Немецкие "Зеленые" превратились в инструмент США и Польши в давлении на Россию. Главная их цель – заставить Берлин отойти от сотрудничества с Москвой к конфронтации. Такую точку зрения высказал политолог Александр Рар, оценив новый кабмин ФРГ.

Накануне ставшая у руля МИД Германии русофобка Анналена Бербок объявила, что на сегодняшний день запуск "Северного потока-2" невозможен, поскольку газопровод "не соответствует предписаниям" Евросоюза.

Таким образом, считает немецкий эксперт, "зеленые" под давлением Вашингтона и Варшавы направляют Германии на антироссийские рельсы, по которым уже давно "едут" Британия, Украина, Прибалтика.

В свою очередь, новый канцлер Олаф Шольц пока не идет на поводу у этого антимосковского лобби. Он настаивает на запуске конструктивного диалога с властями РФ.

"И коалиционный договор как раз и отражает эту немецкую внутриполитическую борьбу. "Северный поток-2" там вообще не упомянут и обойдены другие острые углы", – указал "Взгляду" политолог.

По мнению Рара, в сложившейся ситуации Москве необходимо напрямую улучшать отношения с политическими силами и предпринимателями Германии.

Ранее сегодня финансовый эксперт Алексей Белогорьев, комментируя заявление фрау Бербок, отметил, что российскому "Газпрому" на фоне нынешних цен на газ и топливного кризиса в Европе на руку затягивание процесса сертификации "СП-2". Тем более, что свободных ресурсов на увеличение поставок в ЕС практически не имеется, подчеркнул аналитик.

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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