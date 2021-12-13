Бацька не сумел достичь своих политических целей, считают в Брюсселе

Главным достижением Брюсселя на дипломатическом направлении в уходящем году стало разрешение миграционного кризиса на польско-белорусской границе и перекладывание этой проблемы на плечи президента Республики Александра Лукашенко. Об этом объявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза.

"Мы сумели остановить потоки мигрантов в Белоруссию и из Белоруссии в ЕС… Лукашенко не смог добиться своих целей. Сегодня у него проблемы. Мы провели хорошую работу вместе с европейской внешнеполитической службой", – цитирует РИА "Новости" испанца.

По его словам, Брюссель вел переговоры с 24 государствами, откуда в Белоруссию направлялись беженцы.

Главным разочарованием 2021 года Боррель назвал кризис в Эфиопии и отсутствие на него должной реакции со стороны ЕС.

Ранее сегодня Александр Григорьевич повторил свою угрозу в адрес европейского сообщества перекрыть транзит российского газа по трубопроводу "Ямал-Европа" в случае, если западные санкции против Белоруссии приведут к чрезвычайному положению в Республике. В свою очередь, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что никто не станет чинить Москве препятствия в выполнении обязательств по газовым соглашениям.

Напомним, Евросоюз вкупе с рядом других стран ввели очередной пакет рестрикций в отношении Минска. белорусская сторона ответила "взаимностью". Сам бацька на днях, выступая на заседании ЕАЭС, заявил о способности участников сообщества самостоятельно производить и обеспечить своих граждан памперсами и чипсами, вопреки всем западным ограничениям.

