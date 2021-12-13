Пятый лидер Незалежной снова объявился на фронте с продуктовым презентом

Бывший президент Украины, а ныне лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко и дня не может прожить чтобы не вспомнить о российской телеведущей Ольге Скабеевой. Особенно она волнует "шоколадного короля" всея Незалежной в минуты, когда он приезжает в зону конфликта в Донбассе, чтобы одарить бойцов ВСУ разными продуктами.

На сей раз хозяин "Рошена" привез в Авдеевку не конфеты и летние ягоды, а заморские мандарины и комплекс батальонного видеонаблюдения. Вручая презенты украинским военнослужащим политик тут же помянул и Скабееву. На это обратила внимание сама журналист в своем телеграм-канале.

Она отметила, что Петр Алексеевич жалуется на нее вэсэушникам за то, что ведущая обвиняет пятого лидера соборной в "идиотском пиаре на фруктовых подарках".

"Поэтому в этот раз Порошенко привез на фронт не клубнику, а мандарины. В общем что имею сказать: от перемены фруктов сумма вашего цинизмы никак не меняется, Петро Олексійович. Но лучше жуйте мандарины, конечно, а не стреляйте", – подчеркнула Скабеева.

Напомним, в мае текущего года глава "ЕС" привозил бойцам ВСУ в Донбассе клубнику, а в июле доставил черешню и комплексы видеонаблюдения. Тогда политик, обращаясь к некой Ире (вероятно, своей соратнице Геращенко, которую в местных медиа называют его очень близкой подругой) заявил: "Снова Скабеева будет говорить, что солдат объедаешь" и в шутку пригрозил пальчиком.

На этот спич российская ведущая ответила, что Петр Алексеевич снова пиарится на военных и цитирует "любимые фрагменты из нашей программы".

Эти ягодные "туры" высмеяли политические оппоненты пана Порошенко, завалив соцсети соответствующими мемами.