Еще летом между канцлером и Зеленским состоялся "холодный" разговор

После отставки Ангелы Меркель киевские власти стали рассказывать, что именно она сыграла ключевую роль в отказе НАТО поставлять оружие на Украину. И, как сообщает немецкое издание Bild, экс-канцлер уговорила присоединиться к вето и Нидерланды, чтобы не быть единственным противником меры.

По данным издания, во время встречи Меркель с Зеленским в августе в Киеве между политиками состоялся разговор, в котором президент попросил на тот момент и.о. канцлера разрешить заблокированные в мае поставки оружия. В ответ она "ледяным голосом" заявила, что это исключено, чем сильно насолила Украине – контракт на закупку вооружения был предварительно оплачен государством, сообщает "Общественная служба новостей".

Тем не менее, Берлин в конце ноября снял запрет на поставки антидроновых ружей, но так и не разрешил передачу американских винтовок.

Сейчас Киев намерен вести переговоры по отказу от вето с Берлином, однако позиция нового правительства Германии по этому вопросу до сих пор не определена.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, они намерены добиваться передачи оружия не по линии НАТО, а в рамках двусторонних отношений – через США, Великобританию, Литву и Францию.