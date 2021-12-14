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После отставки Ангелы Меркель киевские власти стали рассказывать, что именно она сыграла ключевую роль в отказе НАТО поставлять оружие на Украину. И, как сообщает немецкое издание Bild, экс-канцлер уговорила присоединиться к вето и Нидерланды, чтобы не быть единственным противником меры.
По данным издания, во время встречи Меркель с Зеленским в августе в Киеве между политиками состоялся разговор, в котором президент попросил на тот момент и.о. канцлера разрешить заблокированные в мае поставки оружия. В ответ она "ледяным голосом" заявила, что это исключено, чем сильно насолила Украине – контракт на закупку вооружения был предварительно оплачен государством, сообщает "Общественная служба новостей".
Тем не менее, Берлин в конце ноября снял запрет на поставки антидроновых ружей, но так и не разрешил передачу американских винтовок.
Сейчас Киев намерен вести переговоры по отказу от вето с Берлином, однако позиция нового правительства Германии по этому вопросу до сих пор не определена.
По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, они намерены добиваться передачи оружия не по линии НАТО, а в рамках двусторонних отношений – через США, Великобританию, Литву и Францию.
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