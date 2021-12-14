Элиты США и Украины заинтересованы в конфликте в Донбассе

На фоне целого ряда внутренних и внешнеполитических проблем президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет свой рейтинг. Многие эксперты полагают, что он не сможет одержать победу на предстоящих выборах главы государства. Естественно, ради сохранения власти политику приходится идти на определенные шаги по мобилизации общества. О сложном положении властей Незалежной рассказал представитель Франции в Европейском парламенте Тьерри Мариани.

Бывший министр транспорта отметил, что политическую карьеру Зеленского при нынешних условиях может спасти только война. Депутат ЕП обратил внимание, что в Донбассе, действительно, сохраняется высокий риск конфликта. Однако вопреки многочисленным русофобским публикациям западных СМИ парламентарий уверен, что в войне заинтересованы украинские и американские элиты.

Мариани подчеркнул, что для сохранения власти и мобилизации общества киевской администрации приходится делать информационные выбросы о войне и опасности для родины. Он также выразил надежду, что Франция не станет участвовать в этом "безумии".

Напомним, ранее главком ЮВО, генерал Александр Дворников обратил внимание на потенциальный военный конфликт на Украине, который, по его мнению, может представлять угрозу для безопасности России.