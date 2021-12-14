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Бывшему кандидату в президенты Белоруссии и мужу лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Сергею вынесли приговор по делу, заведенному на него во время предвыборной гонки. Об этом сообщает БелТа.
Напомним, в конце мая оппозиционного блогера повторно задержали правоохранители в Минске. По итогам расследования, ему предъявили обвинения в организации массовых беспорядков, разжигании национальной вражды, препятствию работе ЦИК и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Его супруга Светлана еще до вынесения приговора записала обращение к белорусам. Она указала, что представляет, насколько серьезным будет итог суда – ей будет очень сложно психологически принять лишение свободы супруга на длительный срок.
"Поэтому комментируя его так называемый "приговор", я буду задавать себе только один вопрос: что я буду делать с этой новостью? А я буду продолжать защищать человека, которого люблю и который стал лидером для миллионов беларусов. Я буду пытаться делать что-то очень сложное, может быть, невозможное, чтобы приблизить тот момент, когда мы с ним увидимся в новой Беларуси", – говорит оппозиционерка в опубликованном в ее телеграм-канале послании.
По итогу заседания минского суда, Сергея Тихановского приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.
"Доказана непосредственная взаимосвязь совершенных блогером преступлений с деятельностью экстремистов, которые манипулировали общественным сознанием посредством деструктивных telegram-каналов и иных", – сообщает издание.
Помимо Тихановского, приговоры вынесли и другим участникам дела. Николай Статкевич получил 14 лет, Игорь Лосик – 15, Владимир Цыганович – 15, Артем Саков – 16, Дмитрий Попов – 16, сообщает "Спутник. Беларусь".
Ранее в Белоруссии было также возбуждено дело против соратника Светланы Тихановской, бывшего министра культуры страны Павла Латушко.
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