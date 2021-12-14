Из-за Тихановской: Литва может получить от США новое вооружение

Из-за Тихановской: Литва может получить от США новое вооружение
Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/www.globallookpress.com
Вашингтон благодарен Вильнюсу за размещение оппозиционеров

Руководитель американского оборонного ведомства Ллойд Остин во вторник, 14 декабря, принял своего литовского коллегу Арвидаса Анушаускаса. В ходе переговоров глава Пентагона обещал помочь прибалтийской республике помощь в укреплении вооруженных сил.

По мнению генерала, Литва является "маяком демократии", потому что принимает у себя российских и белорусских оппозиционных деятелей. Напомним, там вместе с детьми проживает экс-кандидат в президенты РБ Светлана Тхановская.

Министр обороны США заявил о солидарности Вашингтона с Вильнюсом. Он подчеркнул, что ему особенно приятно подписывать с литовским коллегой договор о закупках вооружения. 

Кроме того, Остин заявил, что прибалтийская республика сегодня сталкивается с несколькими вызовами, исходящими не только из Белоруссии, но также из России и Китая. В частности, он обратил внимание на эскалацию миграционного кризиса.

Примечательно, что американского генерала совершенно не смутило нарушение санкций США со стороны Литвы. Напомним, из-за продолжения торговых отношений с Белоруссий в республике уже развалился политический скандал, результатом которого может стать отставка министров.

К слову, ранее политолог Александр Носович заявил, что власти Литвы могут отказаться от поддержки Тихановской из-за давления местной оппозиции.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

новости партнеров

Россию все устраивает: почему "Газпром" медлит с запуском "Северного потока - 2"

У Германии не хватит сил на полную заморозку проекта

Немецкие "зеленые" стали инструментом США и Польши в борьбе с Россией - Рар

Москве посоветовали вести диалог напрямую с политическими силами и бизнес-сообществом Германии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей