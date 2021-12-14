Вашингтон благодарен Вильнюсу за размещение оппозиционеров

Руководитель американского оборонного ведомства Ллойд Остин во вторник, 14 декабря, принял своего литовского коллегу Арвидаса Анушаускаса. В ходе переговоров глава Пентагона обещал помочь прибалтийской республике помощь в укреплении вооруженных сил.

По мнению генерала, Литва является "маяком демократии", потому что принимает у себя российских и белорусских оппозиционных деятелей. Напомним, там вместе с детьми проживает экс-кандидат в президенты РБ Светлана Тхановская.

Министр обороны США заявил о солидарности Вашингтона с Вильнюсом. Он подчеркнул, что ему особенно приятно подписывать с литовским коллегой договор о закупках вооружения.

Кроме того, Остин заявил, что прибалтийская республика сегодня сталкивается с несколькими вызовами, исходящими не только из Белоруссии, но также из России и Китая. В частности, он обратил внимание на эскалацию миграционного кризиса.

Примечательно, что американского генерала совершенно не смутило нарушение санкций США со стороны Литвы. Напомним, из-за продолжения торговых отношений с Белоруссий в республике уже развалился политический скандал, результатом которого может стать отставка министров.

К слову, ранее политолог Александр Носович заявил, что власти Литвы могут отказаться от поддержки Тихановской из-за давления местной оппозиции.