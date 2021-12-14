Евросоюз готовит новый удар по России - Bloomberg

Евросоюз готовит новый удар по России - Bloomberg
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Брюссель готов отказаться от долгосрочных газовых контрактов с Москвой

Власти Евросоюза намерены установить жесткий срок для потребителей природного газа, в рамках которого члены ЕС должны расторгнуть долгосрочные контракты на импорт углеводородов. "Зеленый переход" может ударить по интересам основного поставщика голубого топлива – России.

Об этом заявили аналитики американского делового издания Bloomberg после изучения соответствующей документации. Они также выяснили, что Евросоюз планирует усилить свою энергетическую безопасность на фоне роста цен на углеводороды, спровоцированного их дефицитом.

Так, сроки газовых контрактов с Россией могут быть сокращены до 2049 года. По данным авторов статьи, эта мера является элементом комплексной перестройки европейского рынка энергоресурсов. 

В Bloomberg подчеркнули, что Россия обеспечивает около 30% потребностей Европы в голубом топливе. По их мнению, новый план Брюсселя противоречит интересам Москвы. Аналитики отметили, что наша страна выступает за подписание долгосрочных контрактов на поставку газа.

Кроме того, авторы заявили, что Кремль использует тему импорта для решения политических вопросов, поэтому отказ от долгосрочных контрактов позволит Евросоюзу сократить риски возникновения энергетических кризисов.

К слову, ранее аналитики американского издания The National Interest раскрыли угрозы для Украины после запуска российского газопровода "Северный поток-2". Они уверены, что наша страна может взять Незалежную в "энергетические тиски".

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

ГЧ
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Я не устаю повторять, что нынешние высокие цены на газ в Европе ВЫГОДНЫ ВСЕМ!! :))))
Курс ЕС на дальнейшее их повышение (спотовые цены всегда в разы выше контрактных) - прямое тому подтверждение! :))
Выгодно России - больше денег.
Выгодно англосаксам - устранение конкурента в лице ЕС.
Выгодно ЕС - высокие цены побуждают промышленность активнее искать альтернативные источники энергии и сдерживают обывателей, вынужденных искать дополнительные источники средств на оплату газа, от бунтов против властей.
Игорь
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повышают ставки..... надо соглашаться... сначала пронаблюдаем за европейской катастрофой, а потом всё-равно замёрзшие приползут и заключат всё, как им скажут и на тех условиях, на которых скажут... у <цензура> переклинило от собственной важности... это лечится...
Гость338449
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:)) до 2049 года
кто доживет то?
Гость338779
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Флаг в руки. Покупайте по спотовым ценам
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