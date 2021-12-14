В МИД Чехии озвучили претензии к России и Белоруссии

В МИД Чехии озвучили претензии к России и Белоруссии
Якуб Кульганек. Фото: Ondrej Deml/CTK/www.globallookpress.com
продолжениеМужу Тихановской вынесли приговор в Белоруссии
Прага настроена на диалог с Москвой

В минувший понедельник, 13 декабря, руководитель чешского внешнеполитического ведомства принял участие в саммите министров иностранных дел Евросоюза. По итогам встречи с коллегами Якуб Кулганек решил предъявить претензии к России и Белоруссии. 

Примечательно, что чиновник решил сформулировать свои доводы на личной страничке в Twitter. При этом он остался недоволен уровнем дипломатического взаимодействия с нашей страной. Так, глава МИД подчеркнул, что Прага настроена на диалог с Москвой, однако это не значит, что Кремль должен определять политические условия для соседних государств. 

Он также обратил особое внимание на напряженную ситуацию на линии разграничения России и Украины. Дипломат не исключил, что на территории Незалежной могут вспыхнуть боевые действия. По мнению чиновника, Брюссель должен направить Москве четкий сигнал о недопущении "агрессии" против Киева.

Отдельно министр иностранных дел Чехии коснулся Белоруссии. Он рассказал подписчикам о встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской на полях саммита ЕС. 

Кроме того, Кулганек заявил, что режим Александра Лукашенко является организатором миграционного кризиса. Также дипломат обвинил власти республики в преследовании граждан по политическим мотивам. Глава МИД призвал не игнорировать эти события и оказать на РБ санкционное давление.

К слову, на той же встрече президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила условие для выделения Белоруссии трех миллиардов евро от Евросоюза.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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Гость338792
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Гость337829
Вонь от вас идет сильная. перестаньте вонять - помойтесь, протрезвейте.
замучили уже всех
Старые методички. Меняй уже. По уровню пьянства уже не там сравниваешь. Это первое. Второе - по теме вони. В России и на востоке придумали бани, чтобы не вонять, в Европе адеколон, чтобы не мыться. Вот и всё что нужно знать про чистоту "цивилизованного" общества )))
Гость337829
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крым наш
Занимайтесь своими странами!Какого <цензура>... другим указывать???
Вонь от вас идет сильная. перестаньте вонять - помойтесь, протрезвейте.
замучили уже всех
Гость337882
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На фото брат Я й ц е нюха?
крым наш
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Занимайтесь своими странами!Какого <цензура>... другим указывать???
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