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В минувший понедельник, 13 декабря, руководитель чешского внешнеполитического ведомства принял участие в саммите министров иностранных дел Евросоюза. По итогам встречи с коллегами Якуб Кулганек решил предъявить претензии к России и Белоруссии.
Примечательно, что чиновник решил сформулировать свои доводы на личной страничке в Twitter. При этом он остался недоволен уровнем дипломатического взаимодействия с нашей страной. Так, глава МИД подчеркнул, что Прага настроена на диалог с Москвой, однако это не значит, что Кремль должен определять политические условия для соседних государств.
Он также обратил особое внимание на напряженную ситуацию на линии разграничения России и Украины. Дипломат не исключил, что на территории Незалежной могут вспыхнуть боевые действия. По мнению чиновника, Брюссель должен направить Москве четкий сигнал о недопущении "агрессии" против Киева.
Отдельно министр иностранных дел Чехии коснулся Белоруссии. Он рассказал подписчикам о встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской на полях саммита ЕС.
Кроме того, Кулганек заявил, что режим Александра Лукашенко является организатором миграционного кризиса. Также дипломат обвинил власти республики в преследовании граждан по политическим мотивам. Глава МИД призвал не игнорировать эти события и оказать на РБ санкционное давление.
К слову, на той же встрече президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила условие для выделения Белоруссии трех миллиардов евро от Евросоюза.
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