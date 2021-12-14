Антироссийская пропаганда пошла на пользу Москве - WSJ

Антироссийская пропаганда пошла на пользу Москве - WSJ
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кремль привлек к себе всеобщее внимание

Раздувание антироссийской истерии с утверждениями о ближущемся наступлении "агрессора" на Украину было призвано ослабить информационное влияние Москвы на глобальном уровне, однако эффект оказался обратным. Кремль теперь вышел в центр обсуждаемых тем и привлек к себе всеобщее внимание, считает обозреватель Уолтер Рассел Мид.

По мнению автора публикации, российская сторона только выиграла от медийной истерии, которую раздули в Соединенных Штатах и Европе. Прежде всего, информационное подстрекательство со стороны США и ЕС объединило внутрироссийскую общественность и усилило антизападные настроения. Мид уверен, что россиян внутриукраинская ситуация привлекает в значительной степени больше, чем китайцев тема Тайваня. И потому основная часть местного населения согласна с позицией правительства в отношении Донбасса.

Еще одно преимущество, которое обозреватель обнаружил после информационной атаки Запада, оказалось возросшее внимание к Российской Федерации. Медиа, нагнетавшие обстановку, лишь усилили ожидания аудитории по поводу этой темы.

"Спровоцированное на международном уровне внимание к Украине приковало взгляды к Кремлю и позволило монополизировать саммит "большой семерки", вытеснить американский "Саммит за демократию" с первых полос. Путин теперь стал главным лицом в новостных потоках и оказался лидером переговоров с Байденом", – считает автор.

А ответные меры России были весьма привлекательны – Вашингтон попал в неловкое положение из-за своих уступок, на которые согласился по итогам переговоров Путин-Байден.

Ранее гендиректор оппозиционного на Украине телеканала "НАШ" Владимир Грановский рассказал, почему Зеленскому было бы крайне некомфортно провести встречу с Путиным.

Источник: The Wall Street Journal ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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