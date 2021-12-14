Напряжения удалось избежать, считает эксперт

Немецкий таблоид Bild попытался переложить ответственность за прошлый состав кабмина ФРГ на действующий в условиях растущего напряжения на Украине. Такое мнение выразил политолог Кирилл Казаков, прокомментировавший недавнюю публикацию в СМИ.

Ранее Bild заявил, что Меркель проявила личную инициативу в блокировании поставок вооружения НАТО для Украины. В итоге Киев не дождался оплаченных им американских винтовок Barrett и антидроновых ружей литовского производства.

Казаков считает, что Меркель действительно могла принять подобные меры, чтобы подготовить хорошую почву для транзита власти в ФРГ. В противном случае Киев уже вел бы активные действия в Донбассе. Однако кризиса удалось избежать, и выборы в Германии прошли спокойно, пишет "Свободная Пресса".