Почему Меркель блокировала поставки вооружения на Украину: политолог дал ответ

Напряжения удалось избежать, считает эксперт

Немецкий таблоид Bild попытался переложить ответственность за прошлый состав кабмина ФРГ на действующий в условиях растущего напряжения на Украине. Такое мнение выразил политолог Кирилл Казаков, прокомментировавший недавнюю публикацию в СМИ.

Ранее Bild заявил, что Меркель проявила личную инициативу в блокировании поставок вооружения НАТО для Украины. В итоге Киев не дождался оплаченных им американских винтовок Barrett и антидроновых ружей литовского производства.

Казаков считает, что Меркель действительно могла принять подобные меры, чтобы подготовить хорошую почву для транзита власти в ФРГ. В противном случае Киев уже вел бы активные действия в Донбассе. Однако кризиса удалось избежать, и выборы в Германии прошли спокойно, пишет "Свободная Пресса".

Источник: Свободная Пресса ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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