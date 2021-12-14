Удар по кошельку: задержка "Северного потока - 2" приведет к подорожанию электричества в ФРГ

Удар по кошельку: задержка "Северного потока - 2" приведет к подорожанию электричества в ФРГ
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Никакой пользы от очередных препятствий запуску газопровода нет, считают опрошенные депутаты

Депутат Европарламента, представитель немецкой партии "Альтернатива для Германии" Максимилиан Кра оценил заявление избранного канцлера Австрии Карла Нехаммера о продолжении поддержки, оказываемой Веной в отношении "Северного потока -2".

Европарламентарий обратил внимание на позицию Берлина, которая прозвучала несколько часов спустя после роста цен на электроэнергию на 2022-й год, когда тарифы в Германии возросли – цена за 1МВтч превысила 200 евро. Новая глава внешнеполитического ведомства Аннелена Бербок в тот момент сообщила, что не видит перспектив одобрения дальнейшего запуска "Северного потока – 2".

Описанная картина, считает политик, едва ли поддается рациональному объяснению. Ситуация будет сопровождаться дальнейшим подорожанием газа в новом сезоне. Очевидно, что соседям это порядком надоело: Австрия открыто критикует подход официального Берлина. Тем не менее, давление на "Северный поток – 2" лишь усилится. Министр иностранных дел должна осознать, что односторонние решения рушат добрососедские отношения между государствами. 

А парламентарий Ольга Петерзен назвала "Северный поток – 2" гарантом стабильных поставок энерногосителей и, как следствие, надежного снабжения электроэнергией. В настоящее время Германия переживает самый дорогостоящий уровень цен на электричество. Однако по неким причинам власти до сих пор пытаются препятствовать "Северному потоку – 2". Соседи же ведут себя гораздо разумнее, ставя выше интересы потребителей распространению антироссийской пропаганды.

Ранее Bloomberg заявил о намерении Европы сократить сроки газовых контрактов с Россией для перехода на "зеленое" электричество.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость331994
Пожаловаться Ответить
Вероятно те, по чьей указке они это делают, платят больше !
1
новости партнеров

Торговая палата США раскрыла сценарии санкций против России

Вашингтон рассматривает три способа давления на Москву

Немецкие "зеленые" стали инструментом США и Польши в борьбе с Россией - Рар

Москве посоветовали вести диалог напрямую с политическими силами и бизнес-сообществом Германии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

2053 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей