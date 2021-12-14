Мигранты с Ближнего Востока могут приобрести жовто-блакитные паспорта за $20 тысяч и с рабочей визой отправляться в Европу

Украинские чиновники продают гражданство Незалежной нелегальным мигрантам с Ближнего Востока, после чего те получают рабочую визу Евросоюза в упрощенном порядке. Об этом написала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала законопроект, который президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду. Дипломат обратила внимание на то, что, согласно инициативе экс-комика, гражданин соборной не может иметь одновременно и паспорт РФ. Зато документом разрешается двойное гражданство для представителей украинской диаспоры в США, Канаде и ЕС.

"Трепетное отношение к гражданству, не правда ли? Интересно, а знает ли господин Зеленский о том, как украинские чиновники продают гражданство страны нелегальным мигрантам с Ближнего Востока? Об этом на днях писали СМИ. Опровержений от украинской стороны не было", – написала Захарова в телеграм-канале.

По ее данным, дипломаты Незалежной в посольстве Ливана за €3 тыс оформляют сирийцам, которые хотят перебраться в Европу, туристическую визу, а также "помогают" пересечь сирийско-ливанскую границу. Захарова задается вопросом, ведомо ли это западным кураторам киевского режима.

"Далее уже на Украине местные чиновники в течение трех месяцев за символические $20 тыс оформляют мигрантам гражданство "незалежной", на основании которого они в упрощенном порядке получают рабочую визу в ЕС", – указала представитель Смоленской площади.

Дипломат отметила, что в законопроект, представленный в Раду, предполагает предоставления гражданства в упрощенной форме тем иностранцам, которые принимают участие в боевых действиях в зоне конфликта Донбассе, включая россиян, т.е. обеспечивают нацбезопасность Незалежной.

"Или эти люди воевали за Украину на Ближнем Востоке, и за недорого им положено гражданство", – подытожила Захарова.

Напомним, 2 декабря Зеленский внес в парламент законопроект, позволяющий получить жовто-блакитный паспорт представителями украинской диаспоры. Однако самую большую по численности, которая проживает в России, ожидают неприятности. Документом вводятся крупные штрафы и ограничение свободы для украинцев, которые приняли гражданство РФ. Прежде всего нововведения могут затронуть жителей Крыма, ДНР и ЛНР, сообщали "Известия".

