Активистам предлагается или тихо сидеть, или выехать за пределы страны

Вынесенный сегодня Гомельским судом приговор оппозиционному блогеру Сергею Тихановскому является сигналом официального Минска активистам, которые задумываются о новых протестных действиях. Такую точку зрения высказал исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Эксперт предполагает, что данный приговор может обернуться для белорусских властей очередной порцией санкций. По его словам, до тех пор, пока руководство Республики опирается на поддержку России, Минск не пойдет навстречу Западу. А, значит, и западные рестрикции не будут смягчены, считает политолог.

Кроме того, он не ожидает какой-либо протестной активности из-за приговора супругу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

"Эти огромные сроки, они как раз должны показать всем, кто хочет повторить массовые протесты, что их ждет", – сказал "Ленте.ру" Бышок.

По его мнению, таким приговором власти показывают оппозиционерам, что им надо "либо сидеть тихо, либо покинуть страну".

Ранее во вторник, 14 декабря, суд в Гомеле назначил Тихановскому 18 лет колонии усиленного режима. Создателя ютуб-канала "Страна для жизни" признали виновным в призывах к насилию в отношении властей и подготовке массовых беспорядков в стране.

Беглая оппозиционерка, не дожидаясь самого приговора, заранее записала видеообращение, в котором назвала любой обвинительный приговор и тюремный срок для своего супруга незаконным. Тихановская обещала не мириться с этим вердиктом.

