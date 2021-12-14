Макрон позвонил Путину: подробности переговоров

Макрон позвонил Путину: подробности переговоров
Фото: kremlin.ru
Президенты Франции и России обсудили ряд насущных проблем

Лидер французов Эммануэль Макрон позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. О разговоре двух глав государств сообщил Кремль.

Президенты обсудили Украину. Путин рассказал Макрону, что Незалежную сейчас накачивают современным оружием, что создает прямую угрозу безопасности России. Лидер россиян привел французскому коллеге конкретные примеры нарушения Киевом Минских договоренностей, альтернативы которым нет. Также Путин указал на действия Украины, которые обостряют ситуацию в Донбассе. 

Глава РФ призвал коллегу с пониманием отнестись к озабоченностям нашей страны, а также не медлить с началом обсуждения юридически зафиксированных гарантий для Москвы, которые исключат возможность для НАТО продвигаться дальше на восток. Путин надеется, что Франция будет участвовать в этом процессе.

Также лидеры двух стран затронули вопрос миграционного кризиса на границе Белоруссии. Путин отметил, что Европа должна напрямую общаться по этому вопросу с Белоруссией. Также лидер России обратил внимание на нарушение Прибалтикой и Польшей обязательств по защите прав беженцев. Президенты двух стран выразили надежду, что кризис в скором времени удастся разрешить.

Напомним, после онлайн-встречи Путина с президентом США Джо Байденом стало известно о готовности Вашингтона устроить переговоры РФ и НАТО по обеспокоенности Москвы о действиях Альянса.  

Источник: Кремль ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
Гость337882
Пожаловаться Ответить
Путину НЕ забыть: что бы была сургучная печать, фото-видео-звуковая фиксация,+подпись вождя племени Мумба - Юмба
1
новости партнеров

Торговая палата США раскрыла сценарии санкций против России

Вашингтон рассматривает три способа давления на Москву

Немецкие "зеленые" стали инструментом США и Польши в борьбе с Россией - Рар

Москве посоветовали вести диалог напрямую с политическими силами и бизнес-сообществом Германии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

2053 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей