Президенты Франции и России обсудили ряд насущных проблем

Лидер французов Эммануэль Макрон позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. О разговоре двух глав государств сообщил Кремль.

Президенты обсудили Украину. Путин рассказал Макрону, что Незалежную сейчас накачивают современным оружием, что создает прямую угрозу безопасности России. Лидер россиян привел французскому коллеге конкретные примеры нарушения Киевом Минских договоренностей, альтернативы которым нет. Также Путин указал на действия Украины, которые обостряют ситуацию в Донбассе.

Глава РФ призвал коллегу с пониманием отнестись к озабоченностям нашей страны, а также не медлить с началом обсуждения юридически зафиксированных гарантий для Москвы, которые исключат возможность для НАТО продвигаться дальше на восток. Путин надеется, что Франция будет участвовать в этом процессе.

Также лидеры двух стран затронули вопрос миграционного кризиса на границе Белоруссии. Путин отметил, что Европа должна напрямую общаться по этому вопросу с Белоруссией. Также лидер России обратил внимание на нарушение Прибалтикой и Польшей обязательств по защите прав беженцев. Президенты двух стран выразили надежду, что кризис в скором времени удастся разрешить.

Напомним, после онлайн-встречи Путина с президентом США Джо Байденом стало известно о готовности Вашингтона устроить переговоры РФ и НАТО по обеспокоенности Москвы о действиях Альянса.