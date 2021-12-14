"Вы погорячились": Путин с иронией отреагировал на фразу главы Минцифры

"Вы погорячились": Путин с иронией отреагировал на фразу главы Минцифры
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Главу государства не устроила формулировка министра

Президент России Владимир Путин отреагировал на высказывание главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. Во время совещания с правительством руководитель ведомства назвал уплату штрафов "популярной услугой".

В ходе совещания министр заявил, что с начала года оформлено 46 миллионов штрафов. Таким образом, указал Шадаев, указанная услуга стала для россиян "популярным сервисом".

"Вы конечно, погорячились. Понимаю, что там есть двойной смысл. Но "популярным сервисом" уплату штрафа можно назвать с большой натяжкой, если понимать дословно. Но ладно, я понимаю, о чем вы говорите", – с улыбкой отозвался президент.

Хотя Шадаев имел в виду сервис по уплате штрафов ГИБДД, который доступен на портале государственных услуг в Интернете. Министр указал, что такая опция действительно пользуется спросом у россиян, пользующихся автомобилями.

Не так давно СМИ облетел ожесточенный обмен мнениями, произошедший между президентом России и кинорежиссером Александром Сокурове. Во время видеоконференции заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека кинодеятель заявил, что Москве необходимо даровать суверенитет всем субъектам Российской Федерации, которые, на его взгляд, хотят "начать жить своей жизнью".

В ответ последовала жесткая реакция российского лидера, указавшего, что в таком случае России будет грозить то, что пережила Югославия в конце 1990-х годов. В комментариях для журналистов в Кремле сочли поведение известного режиссера непрофессиональным. Сокуров, заявили в пресс-службе президента, решился затронуть весьма важную тему без знания самого предмета.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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