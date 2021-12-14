У Берлина имеется определенное влияние на Киев, указали в Москве

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с немецкой коллегой Анналеной Бербок, вступившей в должность главы внешнеполитического ведомства Германии 8 декабря. В ходе диалога стороны обменялись мнениями по поводу отношений Берлина и Москвы, а также коснулись озабоченности России в вопросах продвижения НАТО на восток.

Лавров развернуто разъяснил коллеге безальтернативность Минских соглашений по урегулированию внутрукраинского кризиса, а также указал, что крайне важно добиться их выполнения со стороны официального Киева.

Германия же, отметил Лавров, востребована в качестве участницы "нормандского формата" и стороны, которая пользуется влиянием на украинские власти.