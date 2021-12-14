В Киеве обвинили Байдена в издевательстве над Зеленским из-за переговоров с Путиным

В Киеве обвинили Байдена в издевательстве над Зеленским из-за переговоров с Путиным
Фото: Pool via CNP / MediaPunch via www / www.globallookpress.com
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В Незалежной констатировали, что Белый дом открыто троллит украинского лидера

Американцы троллят Киев, когда президент США Джо Байден сначала говорит по украинской проблематике с российским коллегой Владимиром Путиным, предварительно не позвонив главе Незалежной Владимиру Зеленскому, а потом администрация Белого дома выпускает пресс-релиз, в котором заявляет "ни слова об Украине без Украины".

Об этом заявил бывший глава офиса лидера украинцев Андрей Богдан во время интервью строителю местных финансовых пирамидок Дмитрию Гордону. Трансляция беседы велась на ютуб-канале.

Таким образом, экс-соратник Зеленского фактически обвинил Вашингтон в издевательстве над Владимиром Александровичем и его командой.

"Вот идут переговоры с Путиным. Они нас троллят. Байден перед переговорами с Путиным звонит президенту Франции, премьер-министру Германии, премьер-министру Италии. А нам не звонит", – пожаловался Богдан.

Он отметил, что после появляются пресс-релизы, в которых указывается, что "ни слова об Украине без Украины".

"Они ж троллят нас и прикалываются. А мы гордо несем эту фразу", – констатировал бывший руководитель офиса.


Напомним, переговоры между Путиным и Байденом состоялись в режиме видеосвязи 7 декабря. Большая часть из них была посвящена Украине. На следующий день Зеленский не смог толком прокомментировать эту встречу, поскольку его разговор с хозяином Белого дома был обещан Вашингтоном Киеву через два дня после диалога с Москвой. При этом экс-комик назвал победой Незалежной разговор Байдена с Путиным.

Между тем, в администрации американского лидера сообщили, что он сразу же после переговоров с Кремлем созвонился с главами таких стран, как Великобритания, Франция, Германия и Италия. Вероятно, именно это имел в виду пан Богдан.

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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