Парламентарий уверена, что скоро официальный Берлин выступит с соответствующим объявлением

Новый состав федерального правительства Германии может остановить "Северный поток – 2". Свидетельством тому служит заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, указавшей на невозможность запуска магистрали в настоящее время. Об этом заявила депутат Рады от партии "Голос" Кира Рудик.

Представитель политической партии заявила, что ожидает с коллегами усиления оказываемой Германией поддержки Украине на фоне недавно сделанного немецким МИД заявления. По крайней мере, Берлин может отложить сертификацию газопровода еще на несколько месяцев.

"Мои коллеги, которые представляют в Германии демократические партии, весьма оптимистичны насчет позиции нового правительства в вопросе сертификации. Поэтому, я полагаю, в ближайшие дни стоит ожидать объявлений новых дат и заявлений об откладывании сертификации", – высказалась украинский парламентарий.

По мнению Рудик, новый состав федерального правительства Германии, возглавляемый Шольцом, притормозит процесс сертификации "Северного потока – 2". Парламентарий полагает, что коалиционное соглашение в Германии имеет далеко не формальное значение – немецкая коалиция обязалась сделать все в вопросах давления на Россию, чтобы добиться "возвращения" Крыма с Донбассом Украине.

Напомним, немецкий регулятор BNA принял осенью решение о приостановке сертификации Nord Stream 2 в качестве независимого оператора, указав, что компании необходимо учредить "дочку", после чего процесс будет возобновлен. Процедура необходима для соотвестствия проекта Газовой директиве Европейского союза.