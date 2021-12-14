Вашингтону не нужна стабильность на мировой арене

Соединенные Штаты на сегодняшний день не обладают надежным щитом против держав с ядерным оружием и тех стран, кого Вашингтон пытался сделать изгоями. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в "Фейсбук".

"До сих пор у американцев нет надежного щита и против других стран, обладающих ядерным оружием, в том числе тех, кого они при помощи санкций попытались сделать изгоями", – написал политик.

По словам Медведева, своими действиями Вашингтон продемонстрировал, что для Белого дома важнее конъюнктурные интересы, а не "последовательная работа для сохранения стратегической стабильности во всем мире".

Напомним, 9 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков допустил возникновение нового Карибского кризиса из-за обострения в отношениях между Россией и США. Дипломат подчеркнул, что ситуация ухудшилась из-за нарушенного Западом обязательства о недопущении расширения НАТО на восточном фланге Европы к самым границам РФ, что сейчас происходит все больше и больше.

