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Соединенные Штаты на сегодняшний день не обладают надежным щитом против держав с ядерным оружием и тех стран, кого Вашингтон пытался сделать изгоями. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в "Фейсбук".
"До сих пор у американцев нет надежного щита и против других стран, обладающих ядерным оружием, в том числе тех, кого они при помощи санкций попытались сделать изгоями", – написал политик.
По словам Медведева, своими действиями Вашингтон продемонстрировал, что для Белого дома важнее конъюнктурные интересы, а не "последовательная работа для сохранения стратегической стабильности во всем мире".
Напомним, 9 декабря
замглавы МИД РФ Сергей Рябков допустил
возникновение нового Карибского кризиса
из-за обострения в отношениях между Россией и США.
Дипломат подчеркнул,
что ситуация ухудшилась из-за
нарушенного Западом обязательства о недопущении расширения НАТО на восточном фланге Европы к самым границам РФ, что сейчас происходит все больше и больше.
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