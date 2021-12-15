Лидер НАУ призвал белорусов к сопротивлению во время референдума

Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко записал видеообращение к согражданам, в ходе которого прокомментировал приговор оппозиционеру Сергею Тихановскому и другим противникам режима Александра Лукашенко.



Политик обещал сопротивляться действиям властей и призвал белорусов присоединиться к протесту. Он процитировал самого активиста, который заявил, что будет сидеть в тюрьме столько времени, сколько ему позволят жители Белоруссии. Напомним, суд приговорил Тихановского к 18 годам тюремного заключения.

"Я, Павел Латушко, гражданин Белоруссии не позволю, чтобы Сергей Тихановский, Николай Статкевич, Игорь Лосик и все, кто услышал сегодня приговор так называемого суда, и все те, кто уже находятся в тюрьмах Белоруссии, находились там столько, сколько хочет этого режим,

– отметил основатель НАУ, предложив согражданам план по противодействию режиму Лукашенко. В частности, он призвал белорусов в феврале 2022 года проголосовать против "этого преступления" во время конституционного референдума и тем самым выразить свою позицию.

Оппозиционер подчеркнул, что судьба республики находится в руках ее граждан. По его мнению, нельзя позволить властям Белоруссии сажать в тюрьму "достойных, смелых" людей.

"Каждый политзаключенный – это позор режима Лукашенко, но наша гордость!" – заявил Латушко.

Напомним, ранее экс-министр раскрыл сценарий всенародного голосования. Он подчеркнул, что власти Белоруссии хотят предложить гражданам "выбор между Лукашенко и Лукашенко". Лидер НАУ призвал белорусов пойти на избирательные участки и сделать бюллетени недействительными.