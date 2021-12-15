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Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко
записал видеообращение к согражданам, в ходе которого прокомментировал приговор
оппозиционеру Сергею Тихановскому и другим противникам режима
Александра Лукашенко.
Политик обещал сопротивляться действиям властей и призвал белорусов присоединиться к протесту. Он процитировал самого активиста, который заявил, что будет сидеть в тюрьме столько времени, сколько ему позволят жители Белоруссии. Напомним, суд приговорил Тихановского к 18 годам тюремного заключения.
"Я, Павел Латушко, гражданин Белоруссии не позволю, чтобы Сергей Тихановский, Николай Статкевич, Игорь Лосик и все, кто услышал сегодня приговор так называемого суда, и все те, кто уже находятся в тюрьмах Белоруссии, находились там столько, сколько хочет этого режим,
– отметил основатель НАУ, предложив согражданам план по противодействию режиму Лукашенко. В частности, он призвал белорусов в феврале 2022 года проголосовать против "этого преступления" во время конституционного референдума и тем самым выразить свою позицию.
Оппозиционер подчеркнул, что судьба республики находится в руках ее граждан. По его мнению, нельзя позволить властям Белоруссии сажать в тюрьму "достойных, смелых" людей.
"Каждый политзаключенный – это позор режима Лукашенко, но наша гордость!" – заявил Латушко.
Напомним, ранее экс-министр раскрыл сценарий всенародного голосования. Он подчеркнул, что власти Белоруссии хотят предложить гражданам "выбор между Лукашенко и Лукашенко". Лидер НАУ призвал белорусов пойти на избирательные участки и сделать бюллетени недействительными.
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