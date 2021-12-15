Министры не пострадали: в Литве нашли "стрелочника" после нарушения санкций против Белоруссии

Министры не пострадали: в Литве нашли "стрелочника" после нарушения санкций против Белоруссии
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
За репутационный вред государству ответит глава ЛЖД

Политический скандал в Литве, ставший следствием нарушения санкций США против Белоруссии, подошел к логическому завершению. В прибалтийской республике нашли чиновника, который понесет наказание за обход ограничений. 

К удивлению общественности "стрелочником" в этой истории назначен глава "Литовских железных дорог". Компания вела торговые отношения с "Беларуськалием" уже после того, как завод по производству удобрений оказался в американском санкционном списке. О решении Мантаса Бартушки сообщает газета "Взгляд" со ссылкой на председателя правления ЛЖД.

Казалось бы, логичное решение, однако контролировать соблюдение санкций в Литве должно министерство иностранных дел, а железные дороги, естественно, находятся в ведении министерства транспорта. Более того, главы этих ведомств даже не отрицали свою ответственность за имиджевые потери республики.

Габриэлюс Ландсбргис и Марюс Скуодис добровольно подали в отставку. Однако глава литовского правительства Ингрида Шимоните, даже несмотря на давление оппозиции, решила оставить своих подчиненных на занимаемых должностях.

Премьер-министр заявила, что не будет передавать прошения министров об отставке президенту Литвы. Она также выразила надежду, что власти республики до 31 января найдут решение для обеспечения национальных интересов. Политик призвала Евросоюз расширить санкции против Белоруссии.

Примечательно, что в США не обратили особого внимания на то, что Литва обошла их ограничения. Более того, Вашингтон и Вильнюс уже подписали договор на поставку вооружений. Глава Пентагона даже похвалил власти республики за содержание российских и белорусских оппозиционеров.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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Гость337882
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