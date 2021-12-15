Экс-руководитель президентской администрации сделал коллеге предложение о сотрудничестве

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал "Аргументам и Фактам", что во время встречи с американским коллегой Уильямом Бернсом выразил ему заинтересованность в сотрудничестве ведомств.

Глава СВР пояснил, что ЦРУ относится к давним партнерам организации – вместе они занимаются вопросами, связанными с международным терроризмом, а также другими актуальными проблемами современности, передает телеканал "360".

По его словам, при сотрудничестве они придерживаются нескольких главных принципов: равноправия, конфиденциальности и соблюдения негласных этических норм. При этом самыми ценными партнерами российского ведомства являются разведывательные структуры Китая и Индии, пишет URA.RU.

Нарышкин отметил, что в мире существует лишь несколько спецслужб, которые "откровенно декларируют свое нежелание" сотрудничать с СВР. Ко всем остальным, которые стремяться сделать планету безопасной и не пытаются нанести ущерб России, он испытывает уважение.