Нарышкин раскрыл новые подробности встречи с главой ЦРУ

Нарышкин раскрыл новые подробности встречи с главой ЦРУ
Сергей Нарышкин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-руководитель президентской администрации сделал коллеге предложение о сотрудничестве

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал "Аргументам и Фактам", что во время встречи с американским коллегой Уильямом Бернсом выразил ему заинтересованность в сотрудничестве ведомств. 

Глава СВР пояснил, что ЦРУ относится к давним партнерам организации – вместе они занимаются вопросами, связанными с международным терроризмом, а также другими актуальными проблемами современности, передает телеканал "360"

По его словам, при сотрудничестве они придерживаются нескольких главных принципов: равноправия, конфиденциальности и соблюдения негласных этических норм. При этом самыми ценными партнерами российского ведомства являются разведывательные структуры Китая и Индии, пишет URA.RU

Нарышкин отметил, что в мире существует лишь несколько спецслужб, которые "откровенно декларируют свое нежелание" сотрудничать с СВР. Ко всем остальным, которые стремяться сделать планету безопасной и не пытаются нанести ущерб России, он испытывает уважение.

Источник: Аргументы и Факты ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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