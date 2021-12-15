Представитель МИД посмотрела интервью Богдана у Гордона

Мария Захарова считает, что откровенное признание сразу двух экс-соратников Владимира Зеленского о том, как они помогали занять комику президентское кресло стало буквально саморазоблачением. Так она оценила интервью бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону в своем канале в Telegram.

Богдан, как и Гордон, признались, что помогали Зеленскому стать президентом Украины, используя при этом "методы, несовместимые с демократическими".

Она поинтересовалась, было ли это это интервью очередной удачной операцией СБУ или сиквелом "За двумя зайцами".

"А и неважно, просто хочется от души поблагодарить всех участников этого саморазоблачения. Блестяще", – написала она.

В заключение представитель МИД РФ указала, что пошла работать на цитатами, передает "Общественная служба новостей".

К слову, во время интервью Богдан несколько раз нелестно высказался о Владимире Зеленском, заявив, что именно президент Украины своими оскорбительными действиями растоптал остатки уважения Путина к его персоне.