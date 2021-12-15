Стороны обсудили гарантии безопасности для Москвы

Переговоры между помощницей госсекретаря США Карен Донфрид и замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым официально завершились. Американская госслужащая вышла из здания министерства через 40 минут после прибытия, сообщает РИА ФАН.

Комментировать прошедшую встречу журналистам она отказалась. Стороны обсуждали тему украинского кризиса и гарантии безопасности для России, передает телеканал "360".

После Донфрид проведет переговоры заместителем главы администрации российского президента Дмитрием Козаком. До своего приезда в Москву, помощница госсекретаря нанесла визит в Киев.