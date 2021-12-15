Помощница госсекретаря США молча вышла из здания МИД РФ через 40 минут

Стороны обсудили гарантии безопасности для Москвы

Переговоры между помощницей госсекретаря США Карен Донфрид и замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым официально завершились. Американская госслужащая вышла из здания министерства через 40 минут после прибытия, сообщает РИА ФАН.

Комментировать прошедшую встречу журналистам она отказалась. Стороны обсуждали тему украинского кризиса и гарантии безопасности для России, передает телеканал "360"

После Донфрид проведет переговоры заместителем главы администрации российского президента Дмитрием Козаком. До своего приезда в Москву, помощница госсекретаря нанесла визит в Киев. 

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

Министры не пострадали: в Литве нашли "стрелочника" после нарушения санкций против Белоруссии

За репутационный вред государству ответит глава ЛЖД

Кому выгодно: экономист пояснил отказ ЕС от долгосрочных контрактов на газ с Россией

Брюссель пытается бороться с высокими ценами на природное сырье

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей