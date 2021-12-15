Действия президента Санду расходятся с ее риторикой

Российский военный корреспондент Семен Пегов оказался в эпицентре скандала в Молдавии. Его задержали в аэропорту Кишинева прямо перед вылетом в Москву. Силовики обыскали журналиста и досконально проверили его технику. Звучали угрозы об экстрадиции гражданина РФ Украине. В данную ситуацию пришлось вмешаться властям республики.

Заместитель председателя молдавского парламента уже прокомментировал задержание россиянина. Депутат обещал разобраться, почему местные правоохранители так грубо повели себя с корреспондентом. Он отметил, что подобных инцидентов в стране не происходило более двух лет.

Влад Батрынча рассказал газете "Взгляд", что уже направил парламентские запросы в профильные ведомства. Он обратил внимание, что имело место не только задержание Пегова. Также в страну не пустили нескольких российских политологов. По мнению вице-спикера, эксперты и журналисты не представляли никакой угрозы для Молдавии.

Политик уверен, что действия местных силовиков, мало того, что лишены всякой логики, так еще и могут нанести вред двусторонним отношениям Москвы и Кишинева. Угрозы о выдачи россиянина Украине он посчитал нарушение международных принципов.

Парламентарий также подверг критике президента Майю Санду, потому что, по его словам, действия и риторика властей кардинально расходятся. Депутат считает нелепым тот факт, что Кишинев заявляет о желании наладить отношения с Москвой, но при этом в стране у россиян возникают проблемы.Батрынча призвал главу государства заниматься внутренними проблемами республики, а не российскими экспертами.

Кстати, ранее против Семена Пегова возбудили уголовное дело в Азербайджане. Властям республики не понравилось, как российский журналист освещал военный конфликт в Нагорном Карабахе.