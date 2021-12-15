За 20 лет неурегулированности вопроса Москва может насчитать Киеву большую сумму процента неуплаты долга

Москва может выставить Киеву иск на миллиарды долларов за советские зарубежные активы. Об этом заявил экс-глава Минэкономики Украины Виктор Суслов в эфире ютуб-канала Politeka.

Он напомнил, что Незалежная в 1994 г. согласилась с нулевым вариантом, по которому украинские власти должны были передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Однако Верховная рада так и не ратифицировала документ, поэтому в юридическом смысле данный вопрос не разрешен сторонами, отметил бывший министр.

"Очевидно, Путин это и имеет ввиду, что вопрос по распределению активов не урегулирован, что РФ тогда за Украину заплатила, а теперь можно предполагать, что российский президент имеет ввиду, что РФ вправе требовать этот долг с Украины", – пришел к выводу Суслов.

По его словам, сейчас невозможно предугадать, чем вся эта история может закончиться, если Киев затеет борьбу за свою долю в других активах. Он считает, что украинским властям нужно было по примеру других постсоветских стран согласиться на тот самый нулевой вариант, и тогда Незалежная избежала бы головной боли.

"Но оставили неурегулированный вопрос, я просто боюсь, что они не только будут требовать $16,7 млрд, но за этот период после уплаты долга прошел уже длительный период времени, больше 20 лет, и если считать даже по каким-то процентам, средним ставкам, то сумма может очень серьезно увеличиться", – предположил специалист.

Суслов признался, что последнее заявление российского лидера его крайне насторожило.

Напомним, на днях в фильме "Россия. Новейшая история" Владимир Путин рассказал о том, что Украины все еще не передала РФ заграничное имущество, оставшееся от Советского Союза, несмотря на оплату Москвой всех внешних долгов СССР.

Позже представитель нынешнего киевского режима пресс-секретарь МИД соборной Олег Николенко обвинил Кремль в манипуляции фактами и также заикнулся о нулевом варианте. Он заявил, что Рада не может ратифицировать приснопамятный документ, поскольку Москва до сих пор не предоставила информацию о стоимости активов Украины, которые должны быть переданы России.

