Незалежная предложила провести коллегам саммит с Турцией

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 15 декабря с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевом. Диалог лидеров двух стран прошел на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе.

Глава Незалежной попросил Алиева привлечь Баку к процессу возвращения граждан Украины, осужденных в Российской Федерации и Донбассе, отмечает РИА "Новости". Вместе с тем президент предложил Алиеву провести зимой 2022 года саммит Украина – Азербайджан – Турция.

Как отмечает источник, до этого с соответствующий просьбой Зеленский уже обращался к президенту Турции Реджпепу Тайипу Эрдогану, которого просил "замолвить слово" перед российским лидером Владимиром Путиным насчет арестованных украинцев.