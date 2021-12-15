Зеленский обратился к Алиеву с просьбой по России

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Незалежная предложила провести коллегам саммит с Турцией

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 15 декабря с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевом. Диалог лидеров двух стран прошел на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе.

Глава Незалежной попросил Алиева привлечь Баку к процессу возвращения граждан Украины, осужденных в Российской Федерации и Донбассе, отмечает РИА "Новости". Вместе с тем президент предложил Алиеву провести зимой 2022 года саммит Украина – Азербайджан – Турция.

Как отмечает источник, до этого с соответствующий просьбой Зеленский уже обращался к президенту Турции Реджпепу Тайипу Эрдогану, которого просил "замолвить слово" перед российским лидером Владимиром Путиным насчет арестованных украинцев. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Настоящий ОДЕССИТ
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Трое обрезных желают встретиться...Умора. Зеля совсем сбрендил)
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