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Президент Украины Владимир Зеленский встретился 15 декабря с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевом. Диалог лидеров двух стран прошел на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе.
Глава Незалежной попросил Алиева привлечь Баку к процессу возвращения граждан Украины, осужденных в Российской Федерации и Донбассе, отмечает РИА "Новости". Вместе с тем президент предложил Алиеву провести зимой 2022 года саммит Украина – Азербайджан – Турция.
Как отмечает источник, до этого с соответствующий просьбой Зеленский уже обращался к президенту Турции Реджпепу Тайипу Эрдогану, которого просил "замолвить слово" перед российским лидером Владимиром Путиным насчет арестованных украинцев.
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