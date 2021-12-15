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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своей задачей защиту народа и государства от войны. Об этом лидер нации заявил в ходе сегодняшней встречи с чиновниками в Витебской области, призвав присутствующих самостоятельно готовиться к вооруженному нападению и рассчитывать только на свои силы.
"Мимо нас ни одна война не проходила в прошлом, не пройдет и сейчас. Не дай бог она будет развязана", – цитирует бацьку БЕЛТА.
Он подчеркнул, то своей задачей видит не допустить такого развития событий и "уберечь государство и народ от войны".
Александр Григорьевич дал наказ руководителям на местах, в том числе, на Витебщине, обратить внимание на персональный состав и материальное обеспечение территориальной обороны и территориальных войск.
"Нужно действовать, не рассчитывая ни на кого. Если помогут, это будет в плюс. Но надо рассчитывать только на себя", – подчеркнул Лукашенко.
Отметим, Витебская область, кроме России, также граничит с Латвией и Литвой.
Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал киевлян готовиться к "вторжению" российских войск. По ходу он раскритиковал решение Берлина заблокировать
поставки оборонительного оружия в Незалежную в то время, как соборной "угрожают" ВС РФ, которые находятся на своей территории.
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