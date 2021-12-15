Выбор транспорта для доставки Зеленского в Брюссель удивил журналистов

Выбор транспорта для доставки Зеленского в Брюссель удивил журналистов
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Лидер нации воспользовался воздушным судном, переданным весной Минобороны

Украинских журналистов удивил самолет, на котором президент страны Владимир Зеленский отправился на саммит "Восточного партнерства" в Брюссель. Как отметила "Страна.ua", лидер нации улетел на лайнере, который сам ранее передал Министерству обороны республики.

Издание обратило внимание на снимок, который пресс-служба офиса главы государства приложила к новости о его визите на мероприятие. Зеленский сфотографирован на фоне самолета Антонов-148-100В.


Между тем, в апреле нынешнего года точно такой же лайнер Владимир Александрович передал военному ведомству страны. В СМИ указали, что в авиапарке главы государства, кроме того судна, находились лишь два самолета – Ан-74ТК-300Д и Airbus A319-115.

Почему Зеленский снова использует лайнер, переданный Минобороны, пока неизвестно.

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Настоящий ОДЕССИТ
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Очко то не железное, да и Петров с Бошировым не дремлют....)
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