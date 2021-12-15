Экс-генпрокурор рассказал об истерике Зеленского из-за свидетеля по делу MH17

Экс-генпрокурор рассказал об истерике Зеленского из-за свидетеля по делу MH17
Фото: Dai Tianfang / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
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Глава государства требовал не мешать обмену ополченца ДНР на арестованных моряков керченского похода

Президент Украины Владимир Зеленский устроил истерику из-за якобы свидетеля крушения малайзийского "Боинга" MH17 Владимира Цемаха, насильно вывезенного украинскими спецназовцами с неподконтрольной Киеву территории Донбасса, и которого готовили для обмена пленными. О поведении лидера нации поведал бывший генпрокурор Незалежной Юрий Луценко.

Он назвал ошибкой Зеленского передачу без суда Цемаха Москве, поскольку тот якобы видел, как заезжал на Украину российский ЗРК "Бук", и как он покидал пределы соборной.

Как утверждает пан Луценко, глава государства позвонил ему в час ночи и начал кричать, употребляя некоторые грубые слова.

""Вот я сейчас пришлю к тебе родственников моряков, ты им будешь объяснять, почему они не дома. Я президент, я требую". Говорю (правда, тоже не очень вежливо): "Владимир Александрович, смотрите, я закрываю ваши тылы, потому что отдать Цемаха – это сегодня очень антиукраинский шаг", – пересказал диалог экс-генпрокурор.

Он пытался донести до лидера нации, что Украина входит в международную следственную группу по расследованию гибели "Боинга" и показания Цемаха могут довести Москву до Гааги.

"Я тоже завожусь, когда объясняю это. Тогда, конечно, тоже завелся. Сказал: пока я генпрокурор, не могу себе позволить такого свидетеля отдать без завершения процедуры", – цитирует "Обозреватель" сторонника Майдана.

У него спросили, сколько ему понадобится времени для завершения всех необходимых действий. Он ответил, что речь может идти о двух или трех месяцах, однако в ответ услышал, что это невозможно. Тогда пан Луценко объявил, что обмена не будет, пока он сидит в кресле генпрокурора.

"Президент говорит: тогда твои дни недолгие", – вспоминал экс-чиновник, который и был уволен, как обещано, в августе 2019 года.

Напомним, ополченец ДНР Владимир Цемах был выкран украинскими диверсантами прямо из собственной квартиры в Снежном в июне 2019-го. Его избили и напичкали какими-то препаратами, а потом чуть ли не волоком переправили через линию фронта. В Донецке заявили, что мужчину вывезли ради фальсификации киевским режимом и его западными кураторами дела о крушении MH17, чтобы всю вину за трагедию навесить на Россию.

Однако в сентябре того же года власти Незалежной вынуждены были передать Москве Цемаха вместе с другими жителями непокорного Донбасса, а также главой украинских РИА "Новостей" Кириллом Вышинским в обмен на моряков – участников бесславного керченского похода в ноябре 2018-го, посланников экс-президента Петра Порошенко в район Крымского моста.

Источник: Обозреватель ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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