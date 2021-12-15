Об этом заявили в немецком МИД

Министерство иностранных дел Германии объявило 15 декабря о вызове в ведомство посла Российской Федерации.

Как указала глава внешнеполитического ведомства Анналена Бербок, Берлин принял решение об объявлении персонами нон грата в Германии двух дипломатов посольства Российской Федерации в столице. Вместе с тем Бербок заявила, что убийство гражданина Грузии в Германии нарушает государственный суверенитет ФРГ и осложняет отношения двух стран.

Напомним, 15 декабря высший суд Берлина вынес решение по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, признав виновным россиянина Вадима Соколова. Гособвинение потребовало вынести в отношении фигуранта пожизненное заключение. По мнению прокуратуры, в убийстве замешаны "государственные ведомства правительства Российской Федерации". Сторона защиты же настаивала на том, что доказательная база располагает недостаточным материалом для таких заявлений.

При этом прокуратура так и не смогла установить заказчика убийства. Представитель государственного обвинения сообщила, что намерена выступить с коротким заявлением от лица генпрокуратуры. В ведомстве считают, что фигурант застрелил в августе 2019 года гражданина Грузии по заказу государства.

По сообщениям СМИ, убитый являлся участником террористических актов в Беслане, а также был причастен ко взрыву в московском метро в 2004 году. Напомним, тогда погиб 41 человек.

Решение Берлина прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявившая о невежественных действиях немецкой стороны. По словам чиновницы, Москва даст адекватный ответ и в ближайшее время сделает заявление.