В Кремле оценили вероятность скорого диалога Путина с Байденом

В Москве уточнили, что конкретных договоренностей пока нет

Пресс-секретарь президента России прокомментировал вероятность еще одного диалога главы РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Как указал официальный представитель Кремля, вполне возможно, что в скором времени лидеры вновь проведут разговор.

Пока что, указали в Кремле, конкретные договоренности между сторонами отсутствуют. Однако вполне возможно, что президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов переговорят до конца текущего года.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что после диалога Путина и Байдена помощники лидеров условились о дальнейших контактах по поводу новой встречи.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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