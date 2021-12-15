В Москве уточнили, что конкретных договоренностей пока нет

Пресс-секретарь президента России прокомментировал вероятность еще одного диалога главы РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Как указал официальный представитель Кремля, вполне возможно, что в скором времени лидеры вновь проведут разговор.

Пока что, указали в Кремле, конкретные договоренности между сторонами отсутствуют. Однако вполне возможно, что президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов переговорят до конца текущего года.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что после диалога Путина и Байдена помощники лидеров условились о дальнейших контактах по поводу новой встречи.